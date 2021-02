Federica Panicucci con le dita fasciate a Mattino 5 | “Ho avuto un incidente domestico” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La puntata odierna di5, quella di martedì 16 febbraio, è cominciata in un modo un po’ insolito in quantosi è mostrata con le. I suoi opinionisti si sono immediatamente preoccupati e le hanno chiesto delucidazioni in merito a quanto accaduto. Lei ha provato a rassicurare tutto spiegando di stare bene, tuttavia, non ha potuto fare a meno di confessare di averun brutto. Questo la spingerà ad avere queste bende per diverso tempo. Ecco cosa è successo. Perchéaveva leha esordito nella puntata odierna di5 con le...