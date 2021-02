Fabian Ruiz: «Dobbiamo fare tutti un po’ di più, siamo una squadra» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la sconfitta contro il Granada, ai microfoni di Sky Sport Fabian Ruiz. «Dobbiamo fare tutti un po’ di più, siamo una squadra. Mancano ancora 90 minuti, è ancora tutto aperto, è difficile, crediamoci». La tua prima partita dopo il Covid dal primo minuto. Come stai? «Dopo il Covid era un po’ difficile, prendere la forma fisica dopo tanto tempo non è facile, ma alla fine anche se i polpacci stavano un po’ male è andata bene. Dobbiamo crederci, stare tutti insieme, dare molto di più perché siamo forti». E’ più una questione fisica o mentale? «L’ho detto all’inizio del campionato, anche io vorrei capire perché ci comportiamo in modo così altalenante, non penso sia una questione fisica. La squadra ogni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la sconfitta contro il Granada, ai microfoni di Sky Sport. «un po’ di più,una. Mancano ancora 90 minuti, è ancora tutto aperto, è difficile, crediamoci». La tua prima partita dopo il Covid dal primo minuto. Come stai? «Dopo il Covid era un po’ difficile, prendere la forma fisica dopo tanto tempo non è facile, ma alla fine anche se i polpacci stavano un po’ male è andata bene.crederci, stareinsieme, dare molto di più perchéforti». E’ più una questione fisica o mentale? «L’ho detto all’inizio del campionato, anche io vorrei capire perché ci comportiamo in modo così altalenante, non penso sia una questione fisica. Laogni ...

