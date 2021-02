ELF CIV | Giuseppe De Gruttola in SSP300 con il team Terra&Moto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno dei piloti più esperti della categoria Supersport 300 tricolore sarà nuovamente al via per tentare l'assalto al titolo. Si tratta diDe, classe '95 ormai specialista della ...

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

: Kim Aloisi iscritto al Trofeo Aprilia RS660 Pasini Racing Team e 2Wheels PoliTO insieme per il 2021 Grandi novità anche per la compagine capitanata da Ilario Pasini, che passa dalle RMU alle ..., SSP300: Nikolas Marfurt rinnova con Runner Bike De Gruttola: "Ho un obiettivo ben chiaro" Il pilota di Ariano Irpino si è detto fiducioso per questa opportunità: " Quest'anno ho ricevuto ...Il team veneto ha reso noti i nomi dei due piloti che correranno nella classe riservata ai giovanissimi. Novità anche per il Pasini Racing Team, i cui portacolori scenderanno in pista con le 2Wheels P ...L'esperto pilota campano passerà alla squadra capitanata da Ilaria Cheli per tentare l'assalto al titolo tricolore della Supersport 300, dopo un buon 2020 nella medesima categoria ...