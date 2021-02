Draghi incassa la fiducia al Senato: resiste il record di Monti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi incassa la fiducia al Senato con 262 voti a favore. resiste il record di Monti, caos nel Movimento 5 stelle con almeno 15 contrari Il governo Draghi ha ricevuto la fiducia con 262 Senatori favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti. resiste il record del governo Monti con 281 voti. 15… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il premier Mariolaalcon 262 voti a favore.ildi, caos nel Movimento 5 stelle con almeno 15 contrari Il governoha ricevuto lacon 262ri favorevoli, 40 voti contrari e 2 astenuti.ildel governocon 281 voti. 15… L'articolo Corriere Nazionale.

