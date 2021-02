Dayane Mello ha vissuto una storia d’amore con Rosalinda Cannavò: l’ammissione passa (quasi) inosservata – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ieri sera hanno litigato nuovamente. La modella ha accusato l’attrice di avere messo in piedi la storia d’amore al Grande Fratello Vip solamente per strategia. Poi, nella notte, si è sfogata con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò: “Ho vissuto una storia d’amore qui dentro”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 febbraio 2021)ieri sera hanno litigato nuovamente. La modella ha accusato l’attrice di avere messo in piedi laal Grande Fratello Vip solamente per strategia. Poi, nella notte, si è sfogata con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.parla di: “Hounaqui dentro”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

