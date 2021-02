Dalla Cina all’Inghilterra | l’avventura di un viaggiatore per ritirare la sua bici

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Josh Reid, come cicloturista, non era nuovo nell’affrontare lunghi viaggi in bicicletta. Pur avendo solo 23 anni si era già messo alla prova in numerosi viaggi, spesso remoti. L’anno scorso Josh aveva bisogno di una nuova compagna di avventura, una bici nuova. Poteva prenderla nel negozio dietro casa, come un comune mortale, ma Josh ha avuto un’altra idea: prenderla direttamente dal produttore in Cina, eliminare ogni intermediario e riportarla a casa, pedalando. E’ così è stato, con un viaggio epico di quattro mesi per ritornare a Newcastle in Inghilterra attraversando 15 paesi e percorrendo 15 mila chilometri.