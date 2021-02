Crimi, “I senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’annuncio di Vito Crimi: i 15 senatori che hanno votato alla fiducia al governo Draghi saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle. Lo spettro della scissione nel Movimento 5 Stelle diventa ancora più concreto dopo l’annuncio di Vito Crimi, il quale ha fatto sapere che i senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi saranno espulsi. Crimi, “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle” Vito Crimi annuncia la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’annuncio di Vito: i 15cheal governo Draghidal Movimento 5 Stelle. Lo spettro della scissione nel Movimento 5 Stelle diventa ancora più concreto dopo l’annuncio di Vito, il quale ha fatto sapere che ichenoal governo Draghi, “I 15chenodal Movimento 5 Stelle” Vitoannuncia la ...

