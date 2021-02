CoD Black Ops Cold War: la nuova modalità Zombie è stata leakkata per errore dal sito ufficiale (Di giovedì 18 febbraio 2021) CoD Black Ops Cold War si dovrebbe arricchire, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, con una nuova modalità Zombie. Ecco i dettagli Il sito web di Call of Duty ha fatto trapelare un’imminente nuova modalità Zombie per CoD Black Ops Cold War, apparentemente confermando una recente voce su un’esperienza zombi “open world“. Il banner a caratteri cubitali di “Outbreak” in Black Ops Cold War, che da allora è stato ritirato dal sito web ufficiale della storica saga FPS, è apparso oggi, 18 febbraio. Insomma, stavolta le novità arrivano (per vie traverse) proprio da Activision. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) CoDOpsWar si dovrebbe arricchire, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, con una. Ecco i dettagli Ilweb di Call of Duty ha fatto trapelare un’imminenteper CoDOpsWar, apparentemente confermando una recente voce su un’esperienza zombi “open world“. Il banner a caratteri cubitali di “Outbreak” inOpsWar, che da allora è stato ritirato dalwebdella storica saga FPS, è apparso oggi, 18 febbraio. Insomma, stavolta le novità arrivano (per vie traverse) proprio da Activision. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Outbreak è una nuova modalità Zombie 'su larga scala' di #COD: Black Ops Cold War? - Eurogamer_it : Outbreak è una nuova modalità Zombie 'su larga scala' di #COD: Black Ops Cold War? - Alaskaseafoodit : Al ristorante 'La Corte del Noce' di Villa d'Adda (BG) trovi in carta il Black Cod dell’Alaska marinato in salsa d… - xtremehardware : Ci siamo, finalmente è stato rilasciato il teaser trailer della season 2 di Call Of Duty: Black Ops Cold War, andia… - infoitscienza : Warzone: il miglior setup Krig 6 per Battle Royale e come sbloccarlo su CoD Black Ops Cold War -