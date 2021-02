Champions su Mediaset, una partita in chiaro e (quasi) tutte le altre a pagamento fino al 2024 (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Champions League sarà visibile anche sui canali Mediaset. L’emittente ha annunciato l’accordo valido per il triennio 2021-2024: la miglior partita di ogni turno sarà trasmessa in chiaro, mentre in aggiunta all’offerta attuale c’è la possibilità di vedere altre 104 gare in diretta streaming pay (tutti gli incontri tranne uno per turno). Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha commentato così la nuova intesa. È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) LaLeague sarà visibile anche sui canali. L’emittente ha annunciato l’accordo valido per il triennio 2021-: la migliordi ogni turno sarà trasmessa in, mentre in aggiunta all’offerta attuale c’è la possibilità di vedere104 gare in diretta streaming pay (tutti gli incontri tranne uno per turno). Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di, ha commentato così la nuova intesa. È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di, i nostri telespettatori ...

