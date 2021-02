Bugo furioso con i politici | “Sospenderei i loro account Spotify e iTunes”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il duro sfogo dicontro la pessima gestione dell’emergenza Covid per i lavoratori dello spettacolo. (Instagram)Il cantante, in gara al prossimo Festival di Sanremo, si lascia andare ad uno sfogo su Twitter per denunciare la pessima gestione della pandemia per quanto riguarda il settore dello spettacolo, e dunque anche della musica. Leggi anche -> Alessandra Mastronardi: arriva il fatidico sì con Ross McCall: “ai” L’abbandono del palco dell’Ariston, avvenuto in occasione della scorsa edizione del Festival di Sanremo con cui era in gara assieme a Morgan, lo ha consacrato alla notorietà. E anche quest’anno, inutile dirlo,si porta dietro la curiosità dei critici e del pubblico che non vedono l’ora di ...

TavolaDaniela : Bugo furioso, la proposta contro i politici: «Sospenderei a tutti Spotify e iTunes, non meritate la nostra musica»… - Italia_Notizie : Bugo è furioso: “Sospenderei a tutti i politici Spotify e iTunes” - clikservernet : Bugo è furioso: “Sospenderei a tutti i politici Spotify e iTunes” - Noovyis : (Bugo è furioso: “Sospenderei a tutti i politici Spotify e iTunes”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Bugo è furioso: “Sospenderei a tutti i politici Spotify e iTunes” -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo furioso

Il Mattino

con il mondo della politica si sfoga in un tweet. Poche righe per denunciare la situazione di profondo disagio in cui ormai da quasi un anno vivono cantanti e musicisti ma in generale ...... i commenti dei cantanti esclusi da Amadeus LEGGI ANCHE > Bruno Vespacon Amadeus - L'... Il cantante non avrà infatti la possibilità di confrontarsi con, il quale è stato invece accolto ...Bugo è furioso. Il cantante ha affidato a Twitter la sua rabbia per la gestione dell’emergenza Covid sul fronte dei lavoratori dello spettacolo, lasciandosi andare ad un duro sfogo. “T roppo comodo fr ...Bugo furioso con il mondo della politica si sfoga in un tweet. Poche righe per denunciare la situazione di profondo disagio in cui ormai da quasi un anno vivono cantanti e musicisti ma in ...