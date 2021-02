Bon Jovi | on line su YouTube la premiere del video ufficiale di Story Of love

CherryPress2 : Bon Jovi: dalle ore 18.30 online il video ufficiale di “Story of Love” - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #BonJovi: il #video di #StoryOfLove con la premiere dalle ore 18.00 di Jon in collegamento live su #YouTube @BonJovi @jon… - ShayTweeter : RT @RockRebelMag: #BonJovi: il #video di #StoryOfLove con la premiere dalle ore 18.00 di Jon in collegamento live su #YouTube @BonJovi @jon… - RockRebelMag : #BonJovi: il #video di #StoryOfLove con la premiere dalle ore 18.00 di Jon in collegamento live su #YouTube… - maxxxifu : Pxndx, Allison, Blink 182, Sum 41, My Chemical Romance, Kudai, Paramore, Simple Plan, Don Tetto, Linkin Park, Avril… -

Ultime Notizie dalla rete : Bon Jovi

Leggo.it

Oggi dalle ore 18.30 sarà online su YouTube la premiere del video ufficiale di 'Story of Love' , brano estratto dall'album '2020' dei, band presente nella Rock & Roll Hall of Fame'. Dalle ore 18.00 Jon sarà in collegamento live su YouTube per rispondere alle domande dei fan. Il disco uscito il 2 ottobre 2020 per Universal ...Non è raro infatti trovarlo in compagnia di celebrities del calibro di Rihanna o Kylie Jenner, Jono Drake, che gli dedica perfino alcune rime nei testi delle sue canzoni più celebri. Il ...Da giovedì 18 febbraio alle ore 18.30 online su YouTube la premiere del video ufficiale di “Story of Love”, brano estratto dall’album “2020” dei Bon Jovi, ...Oggi dalle ore 18.30 sarà online su YouTube la premiere del video ufficiale di Story of Love, brano estratto dall’album 2020 dei Bon Jovi. Dalle ore 18.00 Jon sarà in collegamento live su YouTube per ...