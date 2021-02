Bassetti adesso smonta Galli "Io vedo i pazienti, lui no..." (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federico Garau "Trovo importante vigilare sul problema varianti, ma non terrorizzare la gente", ha scritto su Facebook il direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Covid, variante inglese e spettro di un nuovo lockdown, è di nuovo scontro tra Massimo Galli e Matteo Bassetti, che anche oggi su Facebook ha lasciato un post evidentemente diretto al direttore del reparto Malattie infettive 3 dell'ospedale Sacco di Milano. "È inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto", aveva dichiarato infatti Massimo Galli nelle scorse ore."Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri. Chi, compreso il sottoscritto, vi dice ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federico Garau "Trovo importante vigilare sul problema varianti, ma non terrorizzare la gente", ha scritto su Facebook il direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Covid, variante inglese e spettro di un nuovo lockdown, è di nuovo scontro tra Massimoe Matteo, che anche oggi su Facebook ha lasciato un post evidentemente diretto al direttore del reparto Malattie infettive 3 dell'ospedale Sacco di Milano. "È inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto", aveva dichiarato infatti Massimonelle scorse ore."Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri. Chi, compreso il sottoscritto, vi dice ...

