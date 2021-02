Australian Open 2021, Novak Djokovic travolge Aslan Karatsev e conquista la Finale! Termina la favola del russo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto secondo pronostico. Novak Djokovic si conferma padrone della Rod Laver Arena a Melbourne (Australia) e conquista per la nona volta in carriera la Finale degli Australian Open, battendo il “Carneade” Aslan Karatsev per 6-3 6-4 6-2. Troppa la differenza tra i due tennisti in campo, nonostante il russo abbia espresso un tennis più che apprezzabile. Alla lunga, però, la maggior concretezza del serbo è venuta fuori e la vittoria nei fatti non è mai stata in discussione. Per Nole si tratta della 28ma Finale in uno Slam. Onore comunque a Karatsev che nel giro di quasi due settimane ha guadagnato tantissime posizioni in classifica grazie al suo magico percorso, partendo da una condizione di n.114 del mondo e chiudendo da n.42 del ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto secondo pronostico.si conferma padrone della Rod Laver Arena a Melbourne (Australia) eper la nona volta in carriera la Finale degli, battendo il “Carneade”per 6-3 6-4 6-2. Troppa la differenza tra i due tennisti in campo, nonostante ilabbia espresso un tennis più che apprezzabile. Alla lunga, però, la maggior concretezza del serbo è venuta fuori e la vittoria nei fatti non è mai stata in discussione. Per Nole si tratta della 28ma Finale in uno Slam. Onore comunque ache nel giro di quasi due settimane ha guadagnato tantissime posizioni in classifica grazie al suo magico percorso, partendo da una condizione di n.114 del mondo e chiudendo da n.42 del ...

