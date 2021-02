«AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Di Lorenzo (Irbm): non si rischia più l'ospedale (Di giovedì 18 febbraio 2021) ?«AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Lo sostiene Pietro Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia: «Ciò... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) ?«al». Lo sostiene Pietro Di, presidente delladi Pomezia: «Ciò...

UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: «AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Di Lorenzo (Irbm): non si rischia pi?... http… - ilmessaggeroit : «AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Di Lorenzo (Irbm): non si rischia pi?... - Lasiciliaweb : 'AstraZeneca in casi gravi è efficace al 100%' CLICCA PER LEGGERE - giacomobarbett2 : Purtroppo sarà il vaccino più largamente utilizzato in Italia; dalla settimana prossima tutto il personale scolasti… -