App comandi iPhone: guida, esempi e come funziona (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo grande insistenza da parte vostra con molteplici richieste, ho realizzato finalmente questo video dove parlo dell’App comandi di iPhone per creare automazioni, comandi rapidi e shortcut Siri. Nel video mostro anche alcune esempi pratici leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo grande insistenza da parte vostra con molteplici richieste, ho realizzato finalmente questo video dove parlo dell’Appdiper creare automazioni,rapidi e shortcut Siri. Nel video mostro anche alcunepratici leggi di più...

VirginiaMeli3 : Ma solo a me non fa votare? L'app non risponde ai miei comandi ahaha #tzvip #sovip - MariaGaiaTps : hey @instagram ho dei problemi con la barra inferiore dell'app: premo ma non risponde ai comandi. ho lo stesso prob… - troughparis : @inlovewithlou_u con l’app comandi - astralyoongiii : mi sono innamorata del fatto che il nuovo aggiornamento di apple ti permette di entrare direttamente nelle app con… - icarvsmind : qualcunx può spiegarmi come usare l’app comandi? -