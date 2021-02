Antonella Elia dice addio al GF Vip? Arriva l’indiscrezione: “Non verrà riconfermata” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La coppia di opinionisti formata da Pupo e Wanda Nara non funzionava ed era chiaro a tutti. Per fortuna la moglie di Icardi non è stata riconfermata e pare che Alfonso Signorini avesse pensato ad Elettra Lamborghini (che approderà a L’Isola dei Famosi) e anche a Giulia De Lellis per sostituirla, ma le trattative non sono andate in porto. Il direttore di Chi alla fine ha scelto Antonella Elia per affiancare Enzo Ghinazzi. Proprio l’opinionista che Alfonso ha fortemente voluto, durante i 5 mesi del GF Vip ha fatto qualche scivolone, ma è anche vero che ha svolto alla perfezione il suo compito, buttando benzina sul fuoco delle polemiche e seguendo bene le dinamiche del reality. Ieri però è Arrivata la doccia fredda, perché secondo Blogo Antonella non sarà riconfermata ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 febbraio 2021) La coppia di opinionisti formata da Pupo e Wanda Nara non funzionava ed era chiaro a tutti. Per fortuna la moglie di Icardi non è statae pare che Alfonso Signorini avesse pensato ad Elettra Lamborghini (che approderà a L’Isola dei Famosi) e anche a Giulia De Lellis per sostituirla, ma le trattative non sono andate in porto. Il direttore di Chi alla fine ha sceltoper affiancare Enzo Ghinazzi. Proprio l’opinionista che Alfonso ha fortemente voluto, durante i 5 mesi del GFha fatto qualche scivolone, ma è anche vero che ha svolto alla perfezione il suo compito, buttando benzina sul fuoco delle polemiche e seguendo bene le dinamiche del reality. Ieri però èta la doccia fredda, perché secondo Blogonon sarà...

BileMarco : Alfonso, se non ci sarà nella prossima edizione, non ti meriti una forza della natura come Antonella Elia, che non… - GuidoCordeschi : RT @NunziaGA: @edoruta @LivviElisa #exromello #rosmello #prelemi #gfvip VI PREGO TAGGATE ANTONELLA ELIA IN TUTTI I VIDEO DV ROSALINDA BUTT… - Feffe1992 : RT @loscolaro: PARE CHE ANTONELLA ELIA NON SARÀ OPINIONISTA L'ANNO PROSSIMO. STANNO USCENDO MOLTI ARTICOLI. NON FATEMI PARLARE #GFVIP http… - marco_r98 : RT @mariahsbubble: Un anno fa, Patrick Ray Pugliese dava del “crotalo” ad Antonella Elia, che riceveva il suo - meritatissimo - over party… - PasqualeMarro : Antonella Elia fatta fuori per delle parole, terremoto a Mediaset -