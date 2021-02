(Di giovedì 18 febbraio 2021)è mostrata con un nuovissimo. Totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco il bellissimo scatto. Lo scatto diLei è un’attrice amatissima dal grande pubblico. Bellezza senza tempo,ha conquistato da tempo il cuore del grande pubblico. Domenica scorsa è stata ospite di Live – Non è la D’Urso , condotto da Barbara D’Urso, mentre nella serata di ieri è stata concorrente de I soliti ignoti , condotto da Amadeus. In una stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, l’attrice ha stupito i suoi tantissimi followers. Uno scatto con, che mette in mostra tutta la sua bellezza., che il prossimo luglio compirà 60 anni, resta una delle ...

zazoomblog : Alba Parietti cambia look: frangetta e occhi da gatta la 59enne è divina - #Parietti #cambia #look: #frangetta - _LoZio : RT @_LoZio: Nuova #SanremoStory! Il 42° Festival si svolse dal 26 al 29 febbraio 1992 all'Ariston. Fu presentato da Pippo Baudo con Alba Pa… - DucaAlfio : @ilBarby Yessssss Telemontecaaaarlo, Alba Parietti alla domanda “cosa le è piaciuto di più del torneo di Wimbledon… - patrokk : Tutto ciò che mi interessa stamattina: il picco di Alba Parietti ai Soliti Ignoti - _LoZio : Nuova #SanremoStory! Il 42° Festival si svolse dal 26 al 29 febbraio 1992 all'Ariston. Fu presentato da Pippo Baudo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Vip concorrente del giorno,che ha giocato per donare in beneficenza il montepremi allo Spallanzani di Roma. L'edizione speciale del programma ha visto la presenza di ospiti in studio, ...I Soliti Ignoti precede Chi l'ha visto?, male la replica di Canale5, che arriva dietro il calcio pay Su Rai1 'I Soliti Ignoti', conospite di Amadeus, dalle 20.41 alle 22.22 ha ottenuto ...Momenti di imbarazzo in studio durante la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda ieri mercoledì 17 febbraio. Come concorrente “vip” c’era Alba Parietti, la quale ha giocato per donare il montepremi ...I Soliti Ignoti, la frase dell'ospite che imbarazza Amadeus: «Che hai detto?». Stasera, prima serata su Rai 1, è andata in onda una puntata speciale del ...