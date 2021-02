A Draghi serve subito un vaccino | doppia dose di pazienza

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Non sarà una passeggiata. Per una persona abituata a prendere decisioni in tempi rapidi, con una squadra pronta ad eseguire le indicazioni date, non è facile star lì, ore e ore seduto alla Camera dei deputati, a sentire decine e decine di politici che parlano di Sud che non può esser lasciato indietro, di quel che diceva il sommo Dante, fino alla deputata più giovane del M5S che accusa a muso duro: “Ora è arrivato lei con il compito di spendere i 209 miliardi di euro che il presidente Conte ha ottenuto dall’Europa. Volevo votare No ma voterò Sì, perché così ha deciso il Movimento, ma patti chiari e amicizia lunga, le farò le pulci su ogni provvedimento”. No, non sarà facile tenere a bada questa allegra brigata di mattacchioni, che si ritrovano costretti a stare vicini vicini, diversi e contrari nello stesso Governo, per… Salvare l’Italia. Che Dio ci assista, e soprattutto serve subito che qualcuno inoculi immediatamente il vaccino con doppia dose di pazienza al nuovo premier.