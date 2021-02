Statuto M5s, per l’associazione Rousseau Vito Crimi non è più leader. Grillo smentisce: “Fino alla nomina del comitato resti capo politico” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre in Senato si vota la fiducia a Draghi, nel Movimento 5 stelle si apre lo scontro anche sulla leadership interna. A metà giornata infatti, l’associazione Rousseau, ufficializzando il risultato del voto che ha abolito il ruolo di capo politico in favore di un comitato a 5, ha anche annunciato che “da oggi termina la reggenza di Vito Crimi“. Un annuncio però che l’associazione, presieduta da Davide Casaleggio, non era titolata a fare. Tanto che in serata è arrivata la replica di Beppe Grillo che ha confermato il ruolo del capo politico Fino all’elezione dei cinque membri. “Caro Vito”, ha scritto Grillo nel messaggio poi pubblicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre in Senato si vota la fiducia a Draghi, nel Movimento 5 stelle si apre lo scontro anche sullaship interna. A metà giornata infatti,, ufficializzando il risultato del voto che ha abolito il ruolo diin favore di una 5, ha anche annunciato che “da oggi termina la reggenza di“. Un annuncio però che, presieduta da Davide Casaleggio, non era titolata a fare. Tanto che in serata è arrivata la replica di Beppeche ha confermato il ruolo delall’elezione dei cinque membri. “Caro”, ha scrittonel messaggio poi pubblicato ...

