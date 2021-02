Sgarbi fuori dal coro: non voto la fiducia a chi dice dieci volte resilienza… (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi boccia il discorso troppo generico di Mario Draghi e soprattutto ne critica il lessico. “Ha detto cose condivisibili, generiche, soprattutto rispetto a quanto pensavo della sua sofisticata dottrina, ma poi ha detto dieci volte ‘resilienza’, che vuol dire un accomodamento alle mode insopportabile”, così Sgarbi commenta -interpellato dalla AdnKronos – il discorso in Senato di Mario Draghi. Sgarbi: mi sono cadute le braccia… “Mi sono cadute le braccia – sottolinea – quando l’ho sentito dire per dieci volte la parola ‘resilienza’“. Al critico d’arte, deputato del gruppo Misto, non va giù neanche “la buffonata del ministero della transizione ecologica, che è solo fumo negli occhi, un ricatto ‘gretino’ di Grillo”. Sgarbi: sentirgli dire ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vittorioboccia il discorso troppo generico di Mario Draghi e soprattutto ne critica il lessico. “Ha detto cose condivisibili, generiche, soprattutto rispetto a quanto pensavo della sua sofisticata dottrina, ma poi ha detto‘resilienza’, che vuol dire un accomodamento alle mode insopportabile”, cosìcommenta -interpellato dalla AdnKronos – il discorso in Senato di Mario Draghi.: mi sono cadute le braccia… “Mi sono cadute le braccia – sottolinea – quando l’ho sentito dire perla parola ‘resilienza’“. Al critico d’arte, deputato del gruppo Misto, non va giù neanche “la buffonata del ministero della transizione ecologica, che è solo fumo negli occhi, un ricatto ‘gretino’ di Grillo”.: sentirgli dire ...

