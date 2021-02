Samsung: arriva la memoria HBM-PIM per l’intelligenza artificiale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si chiama HBM-PIM, e si tratta della primissima memoria di tipo HBM di casa Samsung per calcoli di intelligenza artificiale, scopriamola Le parole di Kwangil Park, vicepresidente senior per la divisione Memory Product Planning di Samsung Electronics, sono chiare e dirette; La nostra rivoluzionaria memoria HBM-PIM è la prima soluzione PIM programmabile per diversi carichi basati sull’intelligenza artificiale come HPC, inferenza e addestramento. Abbiamo intenzione di lavorare su questa innovazione collaborando ulteriormente con i provider di soluzioni IA per applicazioni basate su PIM sempre più avanzate Obiettivo del colosso coreano è quello di raggiungere una posizione di mercato strategica, andando a consolidarsi nel settore inerente ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si chiama HBM-PIM, e si tratta della primissimadi tipo HBM di casaper calcoli di intelligenza, scopriamola Le parole di Kwangil Park, vicepresidente senior per la divisione Memory Product Planning diElectronics, sono chiare e dirette; La nostra rivoluzionariaHBM-PIM è la prima soluzione PIM programmabile per diversi carichi basati sulcome HPC, inferenza e addestramento. Abbiamo intenzione di lavorare su questa innovazione collaborando ulteriormente con i provider di soluzioni IA per applicazioni basate su PIM sempre più avanzate Obiettivo del colosso coreano è quello di raggiungere una posizione di mercato strategica, andando a consolidarsi nel settore inerente ...

