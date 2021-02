Quel 'sistema di Crotone' che regolarizzava i clandestini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mauro Indelicato Operazione Ikaros della Squadra Mobile di Crotone, 24 misure cautelari applicate ad altrettanti soggetti e tra questi figurano due poliziotti. In totale, sono 90 gli indagati: "Accertati anche casi di corruzione" Sono 24 le persone coinvolte nell'ambito del blitz Ikaros, condotto dalla Squadra Mobile di Crotone nelle scorse ore. Si tratta di un'operazione che ha svelato l'esistenza di due associazioni le quali fornivano documenti falsi per far ottenere permessi di soggiorno a chi non ne aveva diritto. Gli inquirenti hanno pescato nel torbido di una zona grigia a cui appartenevano, oltre gli affiliati alle due organizzazioni criminali, anche alcuni membri della Polizia: "Quello che abbiamo potuto attestare – ha dichiarato alla stampa Nicola Lelario, capo della Squadra Mobile di Crotone – ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mauro Indelicato Operazione Ikaros della Squadra Mobile di, 24 misure cautelari applicate ad altrettanti soggetti e tra questi figurano due poliziotti. In totale, sono 90 gli indagati: "Accertati anche casi di corruzione" Sono 24 le persone coinvolte nell'ambito del blitz Ikaros, condotto dalla Squadra Mobile dinelle scorse ore. Si tratta di un'operazione che ha svelato l'esistenza di due associazioni le quali fornivano documenti falsi per far ottenere permessi di soggiorno a chi non ne aveva diritto. Gli inquirenti hanno pescato nel torbido di una zona grigia a cui appartenevano, oltre gli affiliati alle due organizzazioni criminali, anche alcuni membri della Polizia: "lo che abbiamo potuto attestare – ha dichiarato alla stampa Nicola Lelario, capo della Squadra Mobile di– ...

