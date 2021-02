Psg, Al-Khelaifi sulla vittoria contro il Barcellona: “Partita perfetta, orgoglioso dei miei giocatori” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “I ragazzi hanno giocato una Partita perfetta, è stata un’ottima prestazione da parte loro. L’allenatore e il suo staff hanno preparato molto bene la Partita, siamo molto contenti, ma mancano ancora 90 minuti.” Così Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-German, ha commentato la grande vittoria al Camp Nou contro il Barcellona. “Abbiamo tanti impegni importanti in arrivo, anche in campionato, l’importante è mantenere la calma. Sono orgoglioso dei miei giocatori e penso che questo sia un gruppo forte e debba restare a questo livello. Un pensiero al classe 1997 Kylian Mbappé, ieri autore di una tripletta: “Penso anche a Kylian, sono felice della sua tripletta che è qualcosa di storico per lui e per il club. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “I ragazzi hanno giocato una, è stata un’ottima prestazione da parte loro. L’allenatore e il suo staff hanno preparato molto bene la, siamo molto contenti, ma mancano ancora 90 minuti.” Così Nasser Al-, presidente del Paris Saint-German, ha commentato la grandeal Camp Nouil. “Abbiamo tanti impegni importanti in arrivo, anche in campionato, l’importante è mantenere la calma. Sonodeie penso che questo sia un gruppo forte e debba restare a questo livello. Un pensiero al classe 1997 Kylian Mbappé, ieri autore di una tripletta: “Penso anche a Kylian, sono felice della sua tripletta che è qualcosa di storico per lui e per il club. ...

sportface2016 : #BarcaPSG | #AlKhelaifi: 'Orgoglioso dei miei giocatori' - supersonico1986 : Messi se è una persona seria a fine partita caccia la maglia del Psg e va ad esultare con Al Khelaifi in tribuna. L… - clikservernet : Accoglienza pesante per il Presidente del PSG a Barcellona: tanti insulti per Al-Khelaifi - Noovyis : (Accoglienza pesante per il Presidente del PSG a Barcellona: tanti insulti per Al-Khelaifi) Playhitmusic - - Pall_Gonfiato : Il presidente del #Psg è stato accolto dalla rabbia dei tifosi blaugrana per la questione #Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Khelaifi PSG, Al - Khelaifi esulta: "Orgoglioso, Mbappé ha fatto qualcosa di storico" Nasser Al - Khelaifi ha commento la super vittoria del suo PSG contro il Barcellona Nasser Al - Khelaifi, presidente del PSG, ha commentato la super vittoria per 4 - 1 della squadra parigina in casa del Barcellona. "I ragazzi hanno giocato una partita perfetta, è stata un'ottima prestazione da ...

In Champions brilla il PSG degli 'scarti', quante occasioni perse dalle italiane sul mercato: da Verratti a Florenzi e Kean, il meno rimpianto è Icardi Dopo aver dato il benservito al tecnico tedesco Thomas Tuchel , il presidente Nasser Al - Khelaifi ... Infatti nell'estate del 2012 il PSG lo soffiò a Inter e Juventus, acquistandolo dal Pescara di ...

Psg, Al-Khelaifi sulla vittoria contro il Barcellona: “Partita perfetta, orgoglioso dei miei giocatori” Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-German, ha commentato la grande vittoria al Camp Nou contro il Barcellona e la tripletta di Mbappe ...

PSG, Al-Khelaifi esulta: «Orgoglioso, Mbappé ha fatto qualcosa di storico» Nasser Al-Khelaifi ha commento la super vittoria del suo PSG contro il Barcellona Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha commentato la super vittoria per 4-1 della squadra parigina in casa del Bar ...

Nasser Al -ha commento la super vittoria del suocontro il Barcellona Nasser Al -, presidente del, ha commentato la super vittoria per 4 - 1 della squadra parigina in casa del Barcellona. "I ragazzi hanno giocato una partita perfetta, è stata un'ottima prestazione da ...Dopo aver dato il benservito al tecnico tedesco Thomas Tuchel , il presidente Nasser Al -... Infatti nell'estate del 2012 illo soffiò a Inter e Juventus, acquistandolo dal Pescara di ...Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-German, ha commentato la grande vittoria al Camp Nou contro il Barcellona e la tripletta di Mbappe ...Nasser Al-Khelaifi ha commento la super vittoria del suo PSG contro il Barcellona Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha commentato la super vittoria per 4-1 della squadra parigina in casa del Bar ...