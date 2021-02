“Primo appuntamento”: bene gli ascolti del programma di Montrucchio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ottima media di puntata con il 2.1% di share e oltre 565.000 telespettatori sul pubblico Prosegue il successo di Flavio Montrucchio con ‘Primo appuntamento’ nel prime time di Discovery. Ottima media di puntata con il 2.1% di share e oltre 565.000 telespettatori sul pubblico totale; il picco è di oltre 650.000 telespettatori La settima puntata in onda, ieri, martedì 16 febbraio, non perde pubblico e conferma il successo della precedente puntata e dell’edizione in corso. Alta l’attenzione anche sui social network dove il programma ‘Primo appuntamento’ raggiunge il podio: nella fascia di messa in onda l’hashtag è tra i più commentati, raggiungendo la terza posizione. Per quanto riguarda la concorrenza: la rete batte le reti ‘tv8’, ’nove’ e tutti gli altri network secondari del digitale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ottima media di puntata con il 2.1% di share e oltre 565.000 telespettatori sul pubblico Prosegue il successo di Flaviocon ‘’ nel prime time di Discovery. Ottima media di puntata con il 2.1% di share e oltre 565.000 telespettatori sul pubblico totale; il picco è di oltre 650.000 telespettatori La settima puntata in onda, ieri, martedì 16 febbraio, non perde pubblico e conferma il successo della precedente puntata e dell’edizione in corso. Alta l’attenzione anche sui social network dove il’ raggiunge il podio: nella fascia di messa in onda l’hashtag è tra i più commentati, raggiungendo la terza posizione. Per quanto riguarda la concorrenza: la rete batte le reti ‘tv8’, ’nove’ e tutti gli altri network secondari del digitale ...

