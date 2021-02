Porto-Juventus, incredibile errore di Bentancur dopo un minuto: gol Taremi, 1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avvio shock per la Juventus. dopo un minuto di gioco il Porto è in vantaggio, nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Bentancur e Szczesny si scambiano il pallone nell’area piccola, ma il centrocampista uruguaiano compie un errore ferale servendo un pallone corto, si inserisce Taremi e nel contrasto batte il portiere polacco. Un gol davvero incredibile. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avvio shock per laundi gioco ilè in vantaggio, nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021.e Szczesny si scambiano il pallone nell’area piccola, ma il centrocampista uruguaiano compie unferale servendo un pallone corto, si inseriscee nel contrasto batte il portiere polacco. Un gol davvero. In alto il. SportFace.

