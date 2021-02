Porto Juve 2-1 LIVE: accorcia le distanze Chiesa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra Porto e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Estadio do Dragao, Porto e Juve si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Porto Juve 2-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol Taremi – Errore clamoroso in disimpegno di Bentancur che al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante del Porto 4? Uscita Szczesny – Altro pericolo per i bianconeri, Sergio OLIVEira imbuca e Chiellini lascia sfilare. Il portiere anticipa di poco Taremi 8? Zaidu duro su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio do Dragao,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol Taremi – Errore clamoroso in disimpegno di Bentancur che al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante del4? Uscita Szczesny – Altro pericolo per i bianconeri, Sergio Oira imbuca e Chiellini lascia sfilare. Il portiere anticipa di poco Taremi 8? Zaidu duro su ...

