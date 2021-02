Pirlo: “Morata a fine match ha avuto uno svenimento. Non è al meglio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport la scelta di non schierare Alvaro Morata dal 1? nella sconfitta appena maturata sul campo del Porto: “Non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento, non era al meglio”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andreaha spiegato ai microfoni di Sky Sport la scelta di non schierare Alvarodal 1? nella sconfitta appena maturata sul campo del Porto: “Non è al. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Hauno, non era al”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

