PC e smartphone più potenti? Sì, grazie agli "origami" in grafene (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il grafene è il futuro dell'informatica, questo lo abbiamo sentito spesso negli ultimi anni e le varie scoperte legate a questo materiale unico nel suo genere lo stanno confermando giorno dopo giorno. Una nuova ricerca ad esempio sostiene che questo materiale, se piegato in un certo modo, può funzionare come un transistor e questo permetterebbe di aumentare considerevolmente la densità di questi componenti nei chip elettronici. Per farla breve, i vostri PC e smartphone potrebbero diventare incredibilmente più potenti! Una nuova ricerca dell'Università del Sussex sembra indicare come un cambiamento nella struttura dei nanomateriali possa sbloccare le loro proprietà elettroniche, in pratica trasformando questi materiali in transistor veri e propri. Piegare il grafene per donargli particolari strutture in stile ...

