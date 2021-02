Morgan Stanley, spread può scendere fino a 55 punti in secondo semestre (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lo spread tra BTP e Bund equivalenti tedeschi viaggerà sugli 85 punti base fino a giugno, mentre potrebbe “muoversi verso 55 punti nel secondo semestre“. È quanto scrive Morgan Stanley in un report dedicato al nuovo governo italiano, in cui invita i suoi clienti ad “acquistare azioni italiane, specialmente delle banche, e bond”. “L’autorità, la stabilità e la competenza del governo del primo ministro Draghi sono un grande punto di forza, che aumenta la nostra convinzione che l’Italia userà il Recovery fund in modo efficace – sottolinea la banca statunitense – Gli upside includono la possibilità di un più alto trend di crescita italiano e di una riforma fiscale dell’area euro”. Oltre all’effetto positivo sullo spread, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lotra BTP e Bund equivalenti tedeschi viaggerà sugli 85basea giugno, mentre potrebbe “muoversi verso 55nel“. È quanto scrivein un report dedicato al nuovo governo italiano, in cui invita i suoi clienti ad “acquistare azioni italiane, specialmente delle banche, e bond”. “L’autorità, la stabilità e la competenza del governo del primo ministro Draghi sono un grande punto di forza, che aumenta la nostra convinzione che l’Italia userà il Recovery fund in modo efficace – sottolinea la banca statunitense – Gli upside includono la possibilità di un più alto trend di crescita italiano e di una riforma fiscale dell’area euro”. Oltre all’effetto positivo sullo, ...

