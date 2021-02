Mita Medici e la sua storia d’amore con Franco Califano | «Me ne andai per una bugia»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), all’anagrafe Patrizia Vistarini, è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il talk del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. La nota attrice e cantante degli anni settanta si è lasciata andare ad una lunga intervista. Diversi sono stati i temi affrontati durante la chiacchierata: dalla sua straordinaria carriera alla sua vita privata e soprattutto sentimentale. In modo particolareha ricordato la suacon. Una love story durata tre anni che lei costudirà per sempre nel suo cuore. L’attrice con le sue parole e i suoi ricordi ha letteralmente emozionato il pubblico del primo canale Rai. Leggi anche –>era spavaldo e un poeta della canzone: «per fermarlo l’hanno ...

zazoomblog : Chi è Mita Medici età, nome vero, marito, amanti e vita privata - zazoomblog : Mita Medici sorella Carla Vistarini - Ema_poet : Mi dovete togliere una curiosità ma Mita Medici è discendente di quella famosa casata fiorentina #OggiEUnAltroGiorno - mmolena69 : Adesso mita medici parlerà di Califano...?? #OggiEUnAltroGiorno - machefredfa2 : @Ginko_21 se ti può interessare a oggi è un altro giorno ci sta Mita Medici (per i fan di #upas: la suocera di Silvia) -

Ultime Notizie dalla rete : Mita Medici

, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, parla di amore e di quelle che sono state le esperienze importanti della sua vita. Dopo aver ricordato gli amori più importanti della ..., ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ricorda i suoi flirt e gli amori importanti, partendo da Luigi Tenco . 'Luigi Tenco veniva per vedermi ballare al Piper. Stava lì, ...Mita Medici bellissima ospite a Oggi è un altro giorno ha ricordato anche il grande amore per Franco Califano (foto). “Mi ha conquistato corteggiandomi, aveva per me sempre un pensiero, siamo stati be ...Oggi è un altro giorno, Mita Medici racconta la sua storia con Franco Califano: l'attrice si è lasciata andare ad una lunga intervista ...