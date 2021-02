Migranti: Draghi propone solidarietà e meccanismo obbligatorio di redistribuzione in Europa (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei, propone come concreta misura di solidarietà un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei Migranti pro quota L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei,come concreta misura diundideipro quota L'articolo proviene da Firenze Post.

