“Lucia è grassa” su testo scolastico Rizzoli replica | “Frase rimossa”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) BOLOGNA – “Lucia è troppo grassa per indossare una minigonna“, “Rossella è così bella da sembrare un angelo, mentre sua sorella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo”. Le frasi dal contenuto “fortemente diseducativo poiché contengono riferimenti offensivi rivolti al genere femminile” sono apparse sul libro di testo scolastico ‘Datti una regola – Sintassi; Grammatica per la scuola secondaria di primo grado’, edito da Rizzoli Education. A sollevare il caso è la Rete dei comitati genitori delle scuole della Città Metropolitana di Bologna, che ha scritto una lettera di protesta alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna, Clede Maria Garavini e a Daniele Novara, direttore del centro psicopedagogico educazione e gestione dei conflitti, oltre ad aver informato la casa editrice. Le frasi presenti sul testo, e quindi anche usate come esercizi per i ragazzi a scuola, “rappresentano alcuni esempi dei molteplici messaggi svilenti rivolti al genere femminile che purtroppo quotidianamente invadono i tanti e diversi canali di interazione e comunicazione esistenti”, denunciano i genitori.

