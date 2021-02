Laura Chiatti racconta la sua vita privata e la sua carriera

infoitcultura : Laura Chiatti: «Sono diventata paranoica e ipocondriaca, e non conosco invidie» - infoitcultura : Laura Chiatti: “Ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo un forte dimagrimento” - infoitcultura : Laura Chiatti: “Ero ossessionata dal seno piccolo. L’ho ritoccato dopo un forte dimagrimento ma… - infoitcultura : Laura Chiatti svela il suo dramma - infoitcultura : Laura Chiatti: «Ero ossessionata dal mio seno. E sono stata depressa» -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

L'attrice 38enne parla del suo nuovo film, delle sue insicurezze, della maternità ("Il mio più grande successo") e dei cuoricini che si è fatta tatuare sulle cosce? E non soloracconta la vigilia del suo matrimonio del 2014 con Marco Bocci e molto altro " i figli, i progetti, l'ossessione per il seno piccolo, i tanti tatuaggi - in un'intervista al Corriere ...L'attricesi è raccontata in un'intervista, per parlare della sua carriera, del suo matrimonio e dell'amore per i suoi due figli. Dalle sue parole emerge il ritratto di una donna che è riuscita a ...Firenze, 17 febbraio 2021 - Un giorno di festa per il mondo dello spettacolo: gli auguri a Leonardo Pieraccioni, che compie 56 anni, inondano il web. Una giornata speciale per l'attore, che celebra su ...Addio al nubilato: il trailer ufficiale del film di Francesco Apolloni. Cinque donne, amiche fin dai tempi del liceo, si danno appuntamento ...