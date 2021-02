In Lombardia tornano le zone rosse, Astuti (Pd): “Il piano vaccinale di Bertolaso è irrealizzabile” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) tornano le zone rosse in Lombardia. A partire dalle 18.00 di oggi, mercoledì 17 febbraio, le misure di sicurezza saranno in vigore nei comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Mede (PV) e Viggiù (VA) fino a mercoledì 24. Il decreto del Presidente della Regione Attilio Fontana si è reso necessario per bloccare i focolai individuati nei territori interessati. Preoccupa in particolare il dilagare di casi nelle scuole, per cui le lezioni di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie si svolgeranno esclusivamente attraverso la didattica a distanza. Sospesa la frequenza ad asili nidi e scuole materne. A fronte di questa situazione emergenziale, il piano di somministrazione dei vaccini elaborato da Guido Bertolaso continua a far discutere. Allo scetticismo manifestato dagli addetti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021)lein. A partire dalle 18.00 di oggi, mercoledì 17 febbraio, le misure di sicurezza saranno in vigore nei comuni di Bollate (MI), Castrezzato (BS), Mede (PV) e Viggiù (VA) fino a mercoledì 24. Il decreto del Presidente della Regione Attilio Fontana si è reso necessario per bloccare i focolai individuati nei territori interessati. Preoccupa in particolare il dilagare di casi nelle scuole, per cui le lezioni di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie si svolgeranno esclusivamente attraverso la didattica a distanza. Sospesa la frequenza ad asili nidi e scuole materne. A fronte di questa situazione emergenziale, ildi somministrazione dei vaccini elaborato da Guidocontinua a far discutere. Allo scetticismo manifestato dagli addetti ...

