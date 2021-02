Il principe Filippo di Edimburgo ricoverato in ospedale per un malore, Buckingham Palace: il Covid non c'entra (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo è stato ricoverato nell'ospedale del re Edoardo VII di Londra per un malore. Lo rende noto Buckingham Palace , che non specifica quale malessere abbia colpito il consorte 99enne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilè statonell'del re Edoardo VII di Londra per un. Lo rende noto, che non specifica quale malessere abbia colpito il consorte 99enne ...

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Agenzia_Ansa : Il principe #Filippo in ospedale per malore imprecisato Annuncio da #BuckinghamPalace. Il marito della #regina Elis… - SkyTG24 : Il principe Filippo di Edimburgo, 99 anni, è stato ricoverato all'ospedale King Edward VII di #Londra dopo aver acc… - Raffael31784437 : Rai 1 : il principe Filippo 99 anni sta male ! Scusate ho studiato a Oxford : - infoitcultura : Regno Unito, ricoverato per un malore il principe Filippo -