Il pranzo "vietato" del gup anti Salvini: "Ero in stato di necessità" Valentina Dardari Il giudice è stato beccato dalle Iene mentre si trovava al ristorante con figlia e genero Il giudice catanese Nunzio Sarpietro si trova al centro delle polemiche dopo essere stato beccato a pranzo dalle telecamere della trasmissione Le Iene, in un ristorante della Capitale che doveva essere invece chiuso. Già, perché il giorno fatidico, lo scorso 28 gennaio, il Lazio si trovava in fascia arancione, senza quindi nessuna possibilità di poter consumare un pranzo seduti al ristorante, concesso invece alle regioni che si trovano in zona gialla. Galeotto fu il pranzo Una volta sorpreso, il gup anti Salvini ha cercato di giustificarsi: "Si può dire che mi trovassi in uno stato di necessità... Avrei dovuto ...

