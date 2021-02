Il paziente 1 di Torino: "A neanche un anno dal Covid, i miei anticorpi quasi esauriti" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Un anno dopo il Covid i miei anticorpi quasi esauriti”. A parlare sulle pagine di Repubblica è il “paziente 1? di Torino, ricoverato il 21 novembre 2020 dopo aver contratto il virus. Si trattava del primo caso diagnosticato nel capoluogo piemontese. A chi domanda quali indicazioni gli siano state fornite una volta terminato il ricovero di 18 giorni e il successivo isolamento di ulteriori 20 giorni prima di negativizzarsi, l’uomo risponde: “Mi è stato detto ... di comportarmi come se il Covid non lo avessi mai avuto. Non si sapeva quanto sarebbe durata l’immunizzazione e comunque non avevo molti anticorpi: dai controlli periodici si vedevano diminuire e a ottobre erano quasi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Undopo il”. A parlare sulle pagine di Repubblica è il “1? di, ricoverato il 21 novembre 2020 dopo aver contratto il virus. Si trattava del primo caso diagnosticato nel capoluogo piemontese. A chi domanda quali indicazioni gli siano state fornite una volta terminato il ricovero di 18 giorni e il successivo isolamento di ulteriori 20 giorni prima di negativizzarsi, l’uomo risponde: “Mi è stato detto ... di comportarmi come se ilnon lo avessi mai avuto. Non si sapeva quanto sarebbe durata l’immunizzazione e comunque non avevo molti: dai controlli periodici si vedevano diminuire e a ottobre erano...

