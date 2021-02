Granada-Napoli, Gattuso: “Siamo in emergenza. E’ un momento così” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Granada-Napoli, Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Noi Siamo venuti qui in vacanza. Vogliamo fare una grande prestazione”. Granada (SPAGNA) – Vigilia di Granada-Napoli per Gennaro Gattuso. Il tecnico partenopeo ha presentato la delicata trasferta spagnola, sfida in programma alle 21 di giovedì 18 febbraio. Granada-Napoli, la conferenza stampa di Gennaro Gattuso Una partita in emergenza per il Napoli. “Sappiamo che abbiamo molte assenze – ha detto Gattuso in conferenza stampa, riportato di tuttomercatoweb.com – non Siamo venuti qui in vacanza. Affrontiamo una squadra sicuramente atipica, con grande velocità. Per portare a ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021), Gennaroin conferenza stampa: “Noivenuti qui in vacanza. Vogliamo fare una grande prestazione”.(SPAGNA) – Vigilia diper Gennaro. Il tecnico partenopeo ha presentato la delicata trasferta spagnola, sfida in programma alle 21 di giovedì 18 febbraio., la conferenza stampa di GennaroUna partita inper il. “Sappiamo che abbiamo molte assenze – ha dettoin conferenza stampa, riportato di tuttomercatoweb.com – nonvenuti qui in vacanza. Affrontiamo una squadra sicuramente atipica, con grande velocità. Per portare a ...

