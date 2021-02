Granada - Napoli, Gattuso si affiderà al contropiede per capitalizzare la velocità di Osimhen (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nigeriano non è al massimo della condizione, perciò, scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore si affiderà al contropiede, cercando di capitalizzare la sua velocità. Un po' l'atteggiamento ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nigeriano non è al massimo della condizione, perciò, scrive la Gazzetta dello Sport, l'allenatore sial, cercando dila sua. Un po' l'atteggiamento ...

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, novità a centrocampo per #Gattuso in vista del #Granada - ilnapolionline : Euro avversario Napoli - Il tecnico del Granada Martinez si affiderà all'esperto Molina - - zazoomblog : Napoli tutti negativi i tamponi in vista del Granada in Europa League - #Napoli #tutti #negativi #tamponi - SiamoPartenopei : AUDIO - Giordano sicuro: 'Se batte il Granada il Napoli può vincere l'EL' -