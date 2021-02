Draghi: ‘governo può far bene solo con sostegno convinto Parlamento’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Questo è il terzo governo della legislatura. Non c’è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Questo è il terzo governo della legislatura. Non c’è nulla che faccia pensare che possa farsenza ildi questo Parlamento”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

