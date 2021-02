Draghi, fiducia al Senato. Ma il record di Monti è lontanissimi: primi (pesanti) segnali, ecco le cifre (Di giovedì 18 febbraio 2021) fiducia sì, ma senza record. Mario Draghi, ed era scontato, incassa una fiducia-monstre al Senato. Ma come detto non raggiunge il record di Mario Monti nel 2011, anzi nemmeno ci va vicino. Per l'ex governatore della Bce, 262 voti favorevoli, 40 contrari, due gli astenuti. Per intendersi, il Loden all'inizio della sua avventura da premier, a Palazzo Madama raggranellò la bellezza di 285 voti. Tra le curiosità, il "no" del Senatore Ciampolillo alla fiducia. L'improbabile ex grillino che si fece paladino di Giuseppe Conte, insomma, si prende il lusso di negare la fiducia a Draghi. Trattasi dello stesso Ciampolillo dileggiato da Matteo Salvini nel suo intervento a Palazzo Madama, nel suo intervento poco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)sì, ma senza. Mario, ed era scontato, incassa una-monstre al. Ma come detto non raggiunge ildi Marionel 2011, anzi nemmeno ci va vicino. Per l'ex governatore della Bce, 262 voti favorevoli, 40 contrari, due gli astenuti. Per intendersi, il Loden all'inizio della sua avventura da premier, a Palazzo Madama raggranellò la bellezza di 285 voti. Tra le curiosità, il "no" delre Ciampolillo alla. L'improbabile ex grillino che si fece paladino di Giuseppe Conte, insomma, si prende il lusso di negare la. Trattasi dello stesso Ciampolillo dileggiato da Matteo Salvini nel suo intervento a Palazzo Madama, nel suo intervento poco ...

