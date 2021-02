Discorso Draghi, M5S: chi vota no a governo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Voto di fiducia, stasera in Senato, per il governo Draghi. Ma dopo il Discorso del premier, nel M5S iniziano ad arrivare i primi ‘no’. In tutto sarebbero una quindicina i senatori pentastellati (tra astenuti e contrari) orientati a non votare la fiducia. “Draghi? Sì mi ha convinto… a votare No”, dice all’Adnkronos la senatrice M5S Bianca Laura Granato. “Voterò No alla fiducia”, spiega sempre all’Adnkronos la senatrice M5S Luisa Angrisani dopo il Discorso del premier. E ancora: “Voterò No, lo confermo”, dice la senatrice M5S Rosa Silvana Abate. “Se ho deciso come voterò? Non ancora, ma non a favore”, replica il senatore M5S Matteo Mantero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Voto di fiducia, stasera in Senato, per il. Ma dopo ildel premier, nel M5S iniziano ad arrivare i primi ‘no’. In tutto sarebbero una quindicina i senatori pentastellati (tra astenuti e contrari) orientati a nonre la fiducia. “? Sì mi ha convinto… are No”, dice all’Adnkronos la senatrice M5S Bianca Laura Granato. “Voterò No alla fiducia”, spiega sempre all’Adnkronos la senatrice M5S Luisa Angrisani dopo ildel premier. E ancora: “Voterò No, lo confermo”, dice la senatrice M5S Rosa Silvana Abate. “Se ho deciso come voterò? Non ancora, ma non a favore”, replica il senatore M5S Matteo Mantero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - CottarelliCPI : Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso reco… - Davide27862 : RT @ManuQ24916888: Sto ascoltando il discorso di #Draghi. Io ho i brividi. E'l ' Agenda ONU parola per parola. Svegliatevi. Svegliatev… - mesoada : @Lor_Biagetti @GiorgioSciara01 @PoliticaPerJedi Il discorso di Draghi oggi -