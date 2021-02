Dallo stop a Salvini sull’euro alla continuità con Conte sul Recovery. E poi misure per i lavoratori e sostenibilità. I punti del discorso di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi si aspettava un discorso che marcasse la discontinuità col governo precedente è rimasto deluso. Chi aveva pronosticato un intervento breve, senza alcuna replica alle provocazioni delle ultime ore, ha sbagliato pronostico. Nel suo esordio in Parlamento Mario Draghi ha scelto di porsi in continuità con l’esecutivo di Giuseppe Conte, che “ha già svolto una “grande mole di lavoro” sul Recovery. Da lì, dal piano scritto dal vecchio esecutivo, partirà il nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Che a Palazzo Madama ha citato Camillo Benso di Cavour quando ha parlato di riforme. E ha risposto a Matteo Salvini, senza mai pronunciarne il nome e il cognome: non ce n’era bisogno. Per quattro volte – lungo tutto il suo intervento – Draghi ha espresso concetti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi si aspettava unche marcasse la discol governo precedente è rimasto deluso. Chi aveva pronosticato un intervento breve, senza alcuna replica alle provocazioni delle ultime ore, ha sbagliato pronostico. Nel suo esordio in Parlamento Marioha scelto di porsi incon l’esecutivo di Giuseppe, che “ha già svolto una “grande mole di lavoro” sul. Da lì, dal piano scritto dal vecchio esecutivo, partirà il nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Che a Palazzo Madama ha citato Camillo Benso di Cavour quando ha parlato di riforme. E ha risposto a Matteo, senza mai pronunciarne il nome e il cognome: non ce n’era bisogno. Per quattro volte – lungo tutto il suo intervento –ha espresso concetti che ...

