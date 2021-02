Dagli esperti via libera all’uso del vaccino AstraZeneca per gli over55 | ma serve ok dell’Aifa

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ., riuniti oggi insieme a rappresentati del Ministero, di Aifa e delle Regioni, è arrivato il viadelanti Covid dianche ai soggetti di età superiore ai 55 anni. Ma per l’ok definitivo bisogna aspettare il parere dell’Agenzia italiana del Farmaco: “Tale decisione aiuterebbe a velocizzare la campagna vaccini”. Ilanti Covid dia breve potrà essere somministrato anche agli over 55. È quanto hanno sottolineato glinel corso dell’attesa riunione di questo pomeriggio, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Salute, Aifa e regioni, e nel corso della quale è stato dato l’ok all’utilizzo del siero, inizialmente raccomandato solo per i ...