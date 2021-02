COME LA GATES FOUNDATION HA SEMINATO LA CATASTROFE NELLE RSA (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le condanne a mort NELLE RSA sono state firmate da governatori in preda al panico utilizzando previsioni finanziate da GATES. Il governatore di New York Andrew Cuomo sta finalmente affrontando le polemiche per le sue politiche di risposta al coronavirus pasticciate e criminalmente negligenti, ma nessuno sembra chiedersi perché Cuomo e governatori selezionati hanno preso proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le condanne a mortRSA sono state firmate da governatori in preda al panico utilizzando previsioni finanziate da. Il governatore di New York Andrew Cuomo sta finalmente affrontando le polemiche per le sue politiche di risposta al coronavirus pasticciate e criminalmente negligenti, ma nessuno sembra chiedersi perché Cuomo e governatori selezionati hanno preso proviene da Database Italia.

