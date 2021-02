Birmania: migliaia di manifestanti in strada a Rangoon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) migliaia di birmani hanno manifestato per le strade di Rangoon contro la giunta militare, nonostante il timore di una escalation di violenza espresso ieri dalle Nazioni Unite. "Oggi dobbiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021)di birmani hanno manifestato per le strade dicontro la giunta militare, nonostante il timore di una escalation di violenza espresso ieri dalle Nazioni Unite. "Oggi dobbiamo ...

Migliaia di birmani hanno manifestato per le strade di Rangoon contro la giunta militare, nonostante il timore di una escalation di violenza espresso ieri dalle Nazioni Unite. "Oggi dobbiamo ...

Birmania, armi e blindati non fermano le proteste

... armi da fuoco puntate e pestaggi contro i dimostranti nelle strade della Birmania, dove i militari ... in attesa di un'udienza mercoledì, migliaia di persone sono nuovamente scese in strada, nonostante ...

Aung San Suu Kyi, da eroina a carnefice nella percezione dell’Occidente

Da primo febbraio la Birmania è tornata nell’incubo della dittatura militare: l’esercito ha annunciato un colpo di stato e ha proceduto all’arresto di Aung San Suu Kyi e di altri esponenti della Lega ...

