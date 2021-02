ALD Move for Employee - Anche elettriche e usate nel welfare

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'hanno chiamato ALDfor, cioè dedicato ai dipendenti, ed è un programma di convenzioni con le aziende, estesoai familiari di primo grado, che rappresenta l'occasione per avere sconti e accedere al mondo della mobilità all inclusive di ALD Automotive. In sostanza, una corsia preferenziale verso la mobilità senza pensieri, per entrare nei servizi del noleggio a lungo termine. Un altro passo avanti sul fronte delaziendale, strumento integrato con cui le imprese possono offrire un servizio ai propri dipendenti e, in alcuni casi, favorire scelte economicamente impegnative, come il passaggio all'elettrico e delle motorizzazioni green, facendo un investimento in termini di immagine e di responsabilità sociale. Con ALDforsarà possibile scegliere ...