Viaggi in realtà virtuale, le 5 migliori mete in digitale da visitare comodamente da casa (Di martedì 16 febbraio 2021) L’avvento della pandemia da Covid-19 ha bloccato i Viaggi e le vacanze di milioni di persone, ma la realtà virtuale può darci una via di fuga. Da un anno a questa parte Viaggiare è diventato praticamente impossibile per cui capita spesso di pensare, con un pizzico di malinconia, alle calde mete esotiche o alle montagne innevate che si era soliti raggiungere per passare allegramente le proprie vacanze. Se l’estate continua dunque a essere un miraggio – in cui non sapremo con certezza se potremo muoverci nuovamente all’interno o al di fuori dei confini nazionali - non resta che provare a rivivere le stesse sensazioni con la realtà virtuale. Le possibilità offerte dalla VR sono infinite, con il visore che diventa un vero e proprio portale per raggiungere i quattro angoli ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) L’avvento della pandemia da Covid-19 ha bloccato ie le vacanze di milioni di persone, ma lapuò darci una via di fuga. Da un anno a questa parteare è diventato praticamente impossibile per cui capita spesso di pensare, con un pizzico di malinconia, alle caldeesotiche o alle montagne innevate che si era soliti raggiungere per passare allegramente le proprie vacanze. Se l’estate continua dunque a essere un miraggio – in cui non sapremo con certezza se potremo muoverci nuovamente all’interno o al di fuori dei confini nazionali - non resta che provare a rivivere le stesse sensazioni con la. Le possibilità offerte dalla VR sono infinite, con il visore che diventa un vero e proprio portale per raggiungere i quattro angoli ...

saponetta15 : Noi abbiamo una visione molto peculiare e parzialissima della realtà. In una famiglia di 5 persone occupazione mist… - taebIep : @VELLOWARTAE mi sembra di conoscerlo così bene che a volte dimentico che in realtà è lontano da me, è il mio miglio… - gcamp269 : @Renatapadovani6 @HoppitiV @Massimo__Macc @teoxandra @BruNO16503135 @LibriSoria @arialmac_9 @aralia_a @tsmellony… - jenny4ever3 : Be in realtà ha detto che ha solo la musica in testa, e che già gli partono i viaggi se fossi in giulia sarei nera!… - Dan_passover : @Emanuele676 Poi non è importante in realtà, la variante c’è da prima ed i viaggi erano molto meno limitati prima d… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi realtà editoria: 'Lo scrigno " Squarci dell'anima", il nuovo libro di Mario De Santis

... l'amore, l'amicizia, il lavoro, i viaggi, le passioni, gli incontri e, purtroppo, anche i virus? ... racconto di 84 pagine in cui fantasia e realtà si incrociano in un gioco apparentemente assurdo e ...

I titolari delle palestre "Un grave errore fermare tutto"

È da una vita nel settore: dai suoi viaggi negli Usa ha portato in Italia step e hip hop prima, ... da parte dei decisori, delle varie realtà che compongono il vasto mondo delle palestre. Da mesi ho ...

LA PROTESTA MONTEGROTTO «Noi siamo gli invisibili. Ma se chiudiamo, saranno Il Gazzettino ... l'amore, l'amicizia, il lavoro, i, le passioni, gli incontri e, purtroppo, anche i virus? ... racconto di 84 pagine in cui fantasia esi incrociano in un gioco apparentemente assurdo e ...È da una vita nel settore: dai suoinegli Usa ha portato in Italia step e hip hop prima, ... da parte dei decisori, delle varieche compongono il vasto mondo delle palestre. Da mesi ho ...