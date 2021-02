(Di martedì 16 febbraio 2021) Il virologo dell’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi e presidente dell’Anpas, Fabrizio, fa il punto della situzione in merito alle-19, ritenendo necessari nuovi interventi. Inoltre, secondo l'esperto, per il momento lepossono restarema allo stesso tempo bisogna rafforzare i. L'articolo .

HuffPostItalia : Covid, avanza il partito del lockdown. Le varianti fanno paura - fattoquotidiano : Covid, Galli a Tv2000: “Lockdown totale? Inevitabile la soluzione proposta da Ricciardi. Con le nuove varianti avre… - fattoquotidiano : Covid, l’appello al governo: “Misure restrittive, mascherine ffp2 obbligatorie, screening dei tamponi per individua… - orizzontescuola : Varianti covid-19, Pregliasco: “Teniamo aperte le scuole ma rafforziamo protocolli di sicurezza e controlli” - 29luglio1971 : RT @Virus1979C: Varianti Covid, Cts chiede lockdown in Umbria e regioni confinanti. L'assessore Coletto: 'Valutiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti covid

Un tamponea Kuala Lumpur in Malaysia - Reuters . Il numero dei nuovi contagi da- 19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e dall'inizio dell'anno ...- ..."Le avvisaglie vengono guardando cosa sta succedendo in altri paesi europei e le- ha continuato - Leci sono e sono maggiormente contagiose e quindi hanno maggiore capacità a ...Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri - spiega Galli -. Bisogna mettersi una cosa in testa: l'age ...Così l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano: 'Siamo tutti d'accordo che vorremo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti e tutto fa pensare che a breve avremo pro ...