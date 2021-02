Variante inglese Covid, Ancona zona rossa (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuove misure per contenere la pandemia nelle Marche. Da domani alle 8 fino alle 24 di sabato, scrive in un post su Facebook il governatore Francesco Acquaroli, “sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona”, salvo quelli “per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione”. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione. “Un provvedimento precauzionale – spiega il presidente della regione Marche – necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla Variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se dovessero esserci novità”. Il provvedimento si è reso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuove misure per contenere la pandemia nelle Marche. Da domani alle 8 fino alle 24 di sabato, scrive in un post su Facebook il governatore Francesco Acquaroli, “sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di”, salvo quelli “per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione”. Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione. “Un provvedimento precauzionale – spiega il presidente della regione Marche – necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se dovessero esserci novità”. Il provvedimento si è reso ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - mariopaps : ISS: innalzare misure in tutto il Paese contro variante inglese. Galli, del Sacco di Milano: “Ho reparto invaso da… - giulianol : RT @Zippo88lrr: Faccio notare a #Ricciardi #Crisanti #Galli che proprio in UK dove è uscita la fantomatica variante inglese la curva è in c… -